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Автор Екатерина Широкова

Экономист Остапкович объяснил, почему SWIFT может не "отключить" Россию

Экономика

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отключение России от SWIFT станет "первым шагом" на пути изоляции российской стороны от мира. По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, однако, не всё так "печально", как кажется.

Экономист Остапкович объяснил, почему SWIFT может не "отключить" Россию

Как подчеркнул экономист, в течение полугода удар можно "можно будет отработать". Кроме того, в данном вопросе огромную роль играет и позиция руководства SWIFT.

"Это риторика: можно первый шаг, можно второй шаг. Пока это только заявки, официального документа по отключению от SWIFT нет. Это пока рассуждения… Ещё и SWIFT должен принять решение, а это, между прочим, частная компания. Это не структура Англии или США. Это частная компания, которая находится под Брюсселем", — пояснил экономист в беседе с RT.

Кроме того, как подчеркнул Остапкович, даже если отключение произойдёт, это на первое время "усложнит работу", но не прервёт её вовсе.

"Жили все страны до середины восьмидесятых годов без системы SWIFT, передавали по факсам, по телексам, но это всё усложнит, удлинит передачу", — резюмировал собеседник.

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Россию могут отключить от SWIFT? Что тогда будет?
Автор: Екатерина Широкова
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