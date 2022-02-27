NBC: SWIFT готовится исполнить решение о санкциях против российских банков

Представители общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT находятся в постоянном контакте с руководством европейских стран, чтобы выяснить подробности об объектах в РФ, против которых нужно принять санкции, пишет NBC.

По информации телеканала, SWIFT готовится реализовать все планы после получения "правового распоряжения".

"Взаимодействуем с европейскими властями, выясняем детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, готовимся выполнять их по правовому распоряжению", — сообщили в корпорации.

Ранее власти США, Франции, ФРГ, Канады, Италии и Великобритании заявили, что готовятся исключить российские банки, которые уже находятся под санкциями, из SWIFT.

Кроме того, отключить от финансовой системы могут и другие банковские организации из России, если возникнет такая необходимость. Предполагается, что после введения ограничений возникнут перебои с переводами денежных средств на зарубежные счета с помощью карт Visa и Mastercard.

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