Крупнейшие банки РФ выступили с совместным заявлением на фоне санкций

Крупнейшие российские банки заявили о готовности к "различным сценариям" в связи с западными санкциями против них.

"Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", — цитирует "Интерфакс" совместное обращение банков, в числе которых — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие".

В заявлении отмечается, что банки координируют свои действия и совместно с ЦБ РФ принимают меры, чтобы обеспечить бесперебойную и устойчивую работу.

"Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", — подчёркивается в обращении.

Накануне, 24 февраля ВТБ, банк "Открытие", а также Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие американские санкции. Против Сбербанка ввели санкции по корреспондентским и платежным счетам. Ранее США и Евросоюз применили ограничительные меры к Промсвязьбанку и АБ "Россия".

Соединённые Штаты объявили также о введении санкций на привлечение российскими организациями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Эти ограничительные меры коснулись Альфа-банка, Московского кредитного банка, Сбербанка, Россельхозбанка и Газпромбанка.

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