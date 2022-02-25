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Автор Ольга Лебедева

Европейские цены на энергоносители выросли на 41% за сутки

Экономика

События на Украине, где Россия начала спецоперацию по принуждению к миру, моментально "аукнулись" Европе — там на 41% в течение четверга взлетели цены на энергоносители.

Европейские цены на энергоносители выросли на 41% за сутки

По мнению экспертов, любая дальнейшая эскалация приведет к еще большему росту цен и может вообще их "взорвать".

  • Согласно отчету Bloomberg, контракты на электроэнергию выросли на 31% за март. А тут за один день — на 41%.

"Общая картина будет сильно зависеть от того, как отреагируют Европа и США. Будут ли они вводить санкции в отношении нефтегазового сектора или нет? " — заявил Bloomberg Ханс ван Клиф, старший экономист по энергетике в ABN Amro Bank.

Кроме всего прочего, энергетическая отрасль с ужасом смотрит на возможное исключение России из SWIFT, которое станет "своего рода атомной бомбой" с катастрофическими последствиями для экономики.

Об этом заявил Генрих Штайнхауэр, представитель Государственного банка Гессен-Тюрингия в интервью n-tv. По его словам, для Европы существует опасность того, что, помимо платежных операций, российские поставки сырья и газа также остановятся. И тогда на цены уже ничто не сможет повлиять.

К слову, в четверг "Газпром" заявил, что транзит в Европу через Украину по-прежнему будет проходить в нормальном режиме.

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Цены на газ в Европе выросли на 60%
Автор: Ольга Лебедева
Темы европа
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Новости
Европейские цены на энергоносители выросли на 41% за сутки
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