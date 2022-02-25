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Автор Ольга Лебедева

В Германии заявили, что новые контракты с Россией "немыслимы"

Экономика

Кризис на Украине означает, что новые газовые контракты с Россией немыслимы, заявил председатель комитета по иностранным делам Германии в интервью телекомпании RTL/NTV.

В Германии заявили, что новые контракты с Россией "немыслимы"

Майкл Рот подчеркнул, что "больше не может себе представить углубление экономических отношений с Россией":

"Это не удалось. В конце концов, мы должны работать быстрее, чем планировалось, чтобы сделать себя менее зависимыми от авторитарного режима".

Напомним, ранее на этой неделе Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", который строился для того, чтобы увеличить возможности России поставлять газ в Германию и другие страны ЕС через Балтийское море в обход транзитных стран, таких как Украина. После приостановки заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что цена на газ в Европе удвоится до € 2000 ($2,232) за тысячу кубометров.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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