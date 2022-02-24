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Автор Светлана Нерадовская

Путин предупредил о будущих санкциях: "Мы все понимаем, в каком мире живём"

Экономика

Россия вела подготовку к введению Западом санкций и просчитывала возможные последствия. Такую позицию озвучил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями отечественного бизнеса.

Путин предупредил о будущих санкциях: "Мы все понимаем, в каком мире живём"

"Мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики", — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Президент предупредил о грядущих ограничениях, которые Запад введёт по отношению к России. Однако он напомнил, что РФ была и останется частью мировой экономики, и партнёры государства, понимая это, не должны выталкивать страну из международной финансовой системы.

"Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут", — сказал Путин.

Опасения президента РФ подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон, который прямо заявил, что Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики".

Зампостпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки предупредил о последующих, очень жёстких санкциях против РФ, которые будут вводиться, начиная с сегодняшнего дня.

"Сегодня мы объявляем о дальнейших жестких санкциях, которые окажут карательное воздействие на российскую экономику", - сказал Кариуки.

Путин подчеркнул, что шаги РФ по отношению к Украине являются вынужденными, и России просто не оставили другого выбора.

Утром 24 февраля главой РФ Владимиром Путиным было объявлено о спецоперации по демилитаризации Украины, которую президент назвал вынужденной мерой. На такой шаг лидер государства был вынужден пойти после того, как власти республик Донбасса обратились к нему, прося о помощи.

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Какие санкции могут ввести против России после начала военной спецорерации на Донбассе
Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия донбасс владимир путин
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