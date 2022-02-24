От антироссийский санкций выиграет только Китай - аналитик Всемирного банка

Более широкий спектр санкций против России углубит недолларовые торговые отношения между Россией и Китаем, считает бывший торговый переговорщик США и представитель Всемирного банка с опытом работы в Китае и России Гарри Бродман.

"Проблема с санкциями, особенно с участием производителя нефти, которым является Россия, сломает систему. Китай может сказать: "Мы собираемся покупать нефть на открытом рынке, и, если это российская нефть, так тому и быть”, — сказал Бродман в интервью Reuters.

Аналитик напомнил, что "подобное" уже было:

когда в 2014 году после воссоединения Крымского полуострова с Россией были введены карательные меры, Китай стал крупнейшим экспортным направлением. Да и по импорту, кстати, он — №1.

Теперь же Белый дом развязывает "транш” новых санкций против России — уже введены персональные санкции против депутатов ГД и ряда чиновников и даже журналистов, а также приостановлена сертификация СП-2, а следующим шагом, не исключено, станут санкции против российского финансового сектора, где более 80% ежедневных валютных операций осуществляются в долларах США.

Политики не хотят слушать экспертов, которые предупреждают, что вырезать экономику в размере $1,5 трлн из мировой торговли безболезненно для остальных не получится, ибо Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров нефти, природного газа, меди, алюминия, палладия и других жизненно важных товаров.

К слову, заявления Байдена привели к тому, что цены на нефть достигли максимумов, невиданных с 2014 года. А цены на газ в Европе уже начали взлетать.

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