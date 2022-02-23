Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза по избавлению от зависимости от поставок газа из России.
"Как мы видели, в последние месяцы, если не годы, Россия использовала энергию для оказания давления не только на Украину, но и на Европейский союз. И мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Заявила она об этом в ходе визита в Брюссель премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Так что можно сказать, момент для заявления был выбран неслучайно, ибо Норвегия является крупным поставщиком природного газа в Евросоюз.
И надёжным, по словам Урсулы фон дер Ляйен: "Мы всегда могли рассчитывать на вас, вы всегда были верны тому, что обещали и предлагали. Вы всегда реагировали, когда требовалось больше газа. Большое спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказали".
Опять камень в огород российских поставщиков, "Газпрома" в первую очередь. Который, по мнению многих еврочиновников, был недостаточно расторопен, когда "требовалось больше газа". Хотя в некотором роде это парадокс, поскольку в Европе признают, что "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства.
Глава Еврокомиссии добавила, что в Евросоюзе исходят из того, что газ — переходный источник энергии, так как ЕС планирует обеспечивать себя за счет возобновляемых источников, сообщает "Интерфакс".
И к слову, насчёт альтернативных поставщиков природного газа, поисками которых сейчас активно заняты в Евросоюзе при поддержке США.
Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби на днях заявил, что никто не в состоянии сейчас заменить те объёмы газа, которая Россия поставляет в европейские государства.
"В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30-40% поставок (в Европу) идет от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов СПГ, по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно", — сказал министр.
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