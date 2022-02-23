Составлен рейтинг наиболее чувствительных санкций против РФ

Какие из введённых Западом санкций против РФ больнее всего ударят по российской экономике.

Telegram-канал "СерпомПо" в колонке на "Эхе Москвы" привёл рейтинг наиболее болезненных для России санкций.

На первое место поставили остановку сертификации газопровода "Северный Поток-2".

"Очень чувствительный удар по амбициям лично Путина. Правда, это не отказ в сертификации. То есть вернуться к этому вопросу будет можно… Но вряд ли в ближайшее время и точно не при продолжении Путиным такой же политики", — гласит мнение автора ТГ-канала.

Инвесторы теперь будут с опаской относиться к участию в проектах Газпрома, так как рискуют потерять миллиарды евро.

На втором месте — запрет компаниям США покупать российские гособлигации и на вторичном рынке. Запрет действует с 1 марта.

"Большая неприятность для российских минфина и ЦБ. Теперь им придётся выдумывать новые схемы, как сделать выгодным участие госбанков в покупке всё новых эмиссий российского госдолга", — сообщает ТГ-канал.

На третье место поставили санкции против ВЭБа и Промсвязьбанка (США). Самым пугающим в этой истории могут быть отключения банка от долларовых расчётов, запрет корсчетов и т. п. Радует то, что пока санкции не коснулись государственных банков.

Далее следуют санкции против персоналий.

Прогнозируется, что стремление захватить части Донецкой и Луганской областей, контролируемых сейчас Украиной, может привести к введению самых жёстких санкций против ключевых банков и компаний России.

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