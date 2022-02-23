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Автор Елена Былкина

Составлен рейтинг наиболее чувствительных санкций против РФ

Экономика

Какие из введённых Западом санкций против РФ больнее всего ударят по российской экономике.

Составлен рейтинг наиболее чувствительных санкций против РФ

Telegram-канал "СерпомПо" в колонке на "Эхе Москвы" привёл рейтинг наиболее болезненных для России санкций.

На первое место поставили остановку сертификации газопровода "Северный Поток-2".

"Очень чувствительный удар по амбициям лично Путина. Правда, это не отказ в сертификации. То есть вернуться к этому вопросу будет можно… Но вряд ли в ближайшее время и точно не при продолжении Путиным такой же политики", — гласит мнение автора ТГ-канала.

Инвесторы теперь будут с опаской относиться к участию в проектах Газпрома, так как рискуют потерять миллиарды евро.

На втором месте — запрет компаниям США покупать российские гособлигации и на вторичном рынке. Запрет действует с 1 марта.

"Большая неприятность для российских минфина и ЦБ. Теперь им придётся выдумывать новые схемы, как сделать выгодным участие госбанков в покупке всё новых эмиссий российского госдолга", — сообщает ТГ-канал.

На третье место поставили санкции против ВЭБа и Промсвязьбанка (США). Самым пугающим в этой истории могут быть отключения банка от долларовых расчётов, запрет корсчетов и т. п. Радует то, что пока санкции не коснулись государственных банков.

Далее следуют санкции против персоналий.

Прогнозируется, что стремление захватить части Донецкой и Луганской областей, контролируемых сейчас Украиной, может привести к введению самых жёстких санкций против ключевых банков и компаний России.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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