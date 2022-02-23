Финансист Мовчан рассказал о пользе санкций для руководства РФ

Финансист Андрей Мовчан уверен, что санкции Запада только на руку элите российского общества.

Эксперт предположил, что санкции ударят только по неважному бизнесу. Пострадать также, по его мнению, могут какие-нибудь заштатные генерал-майоры.

"Обидят незаслуженно одного случайного олигарха, запретят продавать в Россию технологию выращивания бананов во льдах и признают себя поборниками мировой справедливости", — написал Мовчан в своей колонке на "Эхе Москвы".

Финансист отмечает, что верховная власть в России выигрывает от санкций.

"Не просто сходит с рук его элите, а еще и играет на руку — санкции щекочут экономику и сильно помогают политике сплачивания и отвлечения внимания собственного народа. Кремлю явно нравится это дело (и мне бы понравилось, будь я Кремлём)", — отмечает Мовчан.

Эксперт считает, что рынки могут стать ниже, чем были. Мовчан пожалел тех, кто вкладывает сбережения в российские ценные бумаги. Он сравнил российские инвестиции с камушком, который падает с высоты с отскоками всё ниже и ниже.

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