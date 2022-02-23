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Автор Елена Былкина

Финансист Мовчан рассказал о пользе санкций для руководства РФ

Экономика

Финансист Андрей Мовчан уверен, что санкции Запада только на руку элите российского общества.

Финансист Мовчан рассказал о пользе санкций для руководства РФ

Эксперт предположил, что санкции ударят только по неважному бизнесу. Пострадать также, по его мнению, могут какие-нибудь заштатные генерал-майоры.

"Обидят незаслуженно одного случайного олигарха, запретят продавать в Россию технологию выращивания бананов во льдах и признают себя поборниками мировой справедливости", — написал Мовчан в своей колонке на "Эхе Москвы".

Финансист отмечает, что верховная власть в России выигрывает от санкций.

"Не просто сходит с рук его элите, а еще и играет на руку — санкции щекочут экономику и сильно помогают политике сплачивания и отвлечения внимания собственного народа. Кремлю явно нравится это дело (и мне бы понравилось, будь я Кремлём)", — отмечает Мовчан.

Эксперт считает, что рынки могут стать ниже, чем были. Мовчан пожалел тех, кто вкладывает сбережения в российские ценные бумаги. Он сравнил российские инвестиции с камушком, который падает с высоты с отскоками всё ниже и ниже.

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Новые санкции против России Как на них отреагирует рубль и фондовый рынок | Утренний брифинг
Автор: Елена Былкина
Темы андрей мовчан
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