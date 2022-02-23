Эксперт Исаков рассказал, какие акции скупать, пока мир в "геополитическом шоке"

Ряд компаний перед страхом снижения котировок на фоне "конфликтной геополитической ситуации" готовы продавать российские активы по сниженной цене, заявил директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. По его словам, именно сейчас благоприятное время для инвестиционных вложений.

Как подчеркнул эксперт, подобного рода международные компании в данном моменте мало обращают внимание на возможную доходность акций.

"Другие участники рынка рационально оценивают перспективы российских активов и готовы покупать на текущих уровнях, однако делают это не слишком агрессивно, также понимая возможность дальнейшего краткосрочного снижения котировок", — пояснил Исаков в беседе с "Праймом".

По словам финансиста, ключевым фактором в стоимости активов и "качелей" с котировками играет внешнеполитическая ситуация. По мнению Исакова, "самое время" рассмотреть активы следующих компаний:

"Газпрома",

Сбербанка,

Банка ВТБ,

"Яндекса".

Как подчеркнул финансист, что касается банков, то здесь очевидная привязка к геополитической экономической ситуации и санкционному риску. Что же касается газа, то тут всё зависит от стоимости топлива на международном рынке.

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