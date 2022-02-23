Экономист Лавровский: что ждёт курс валют из-за новых санкций: "ЕС тоже страшно"

Накануне курс Евро заметно укрепился. Так, стоимость за единицу валюты составила 91 рубль, сегодня цена упала до 89,12. В беседе с Pravda.Ru экономист, бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, член экспертного совета в Общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский объяснил, чего ждать от "качелей" на валютном рынке и надолго ли они.

Как подчеркнул экономист, развитие валютного рынка всецело зависит от последних событий в мире.

"Средний уровень давления"

Лавровский подчеркнул, что на фоне введения санкций против России, встревожены не только российские экономисты, но и мир в целом. По словам члена экспертного сообщества, ограничения опасны и для Евросоюза, поэтому сейчас иностранные политики балансируют на грани "умеренного" давления.

"Россия не отвечала до сих пор на экономические угрозы и на экономические шаги со стороны Запада. Это не значит, что у нас нечем ответить. До сих пор мы в эту экономическую войну не ввязывались. Я думаю, что постараемся избежать этой экономической войны. Мы заинтересованы скорее в поддержании существующих торгово-экономических отношений и в их каком-то развитии", — пояснил Лавровский.

При этом экономист подчеркнул, что "плоды" прошлых санкций ударили не только по курсу валют, но и финансовому положению Европы в целом. Россия вышла на импортозамещение, а Запад потерял миллиарды на торговле с Москвой.

"Выживем как-нибудь"

Как подчеркнул экономист, для российской экономики от курса валют "ни холодно ни жарко". Импорт может стать дороже, но и экспорт в стране возрастёт.

"Гадать, будет валюта 90 или 100, или 80 — это гадание на кофейной гуще, оно ни к чему не приведёт. Катастрофы, я думаю, не будет никакой. Даже видно, что та сторона тоже испугана. Они боятся перестараться. Введение санкций против ДНР, ЛНР, честно говоря, это смешно. Потому что у них и так не было отношений ни с ЛНР, ни с ДНР. Они хотят запретить то, чего нет", — считает экономист.

Как подчеркнул собеседник, если ближайшие дни не случится "радикальных изменений" высокий курс валюты продержится с неделю и "устаканится".

"Мы на одном, может быть, немножко проиграем, на другом — немножко выиграем. И это подтверждается общеэкономическими показателями. У нас экономика, по крайней мере, не хуже себя ведёт, чем любая сравнимая с нами экономика по размерам. Я думаю, выживем как-нибудь с разным курсом. Для бюджета это выгодно, на самом деле", — резюмировал Лавровский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен