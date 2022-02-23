Накануне курс Евро заметно укрепился. Так, стоимость за единицу валюты составила 91 рубль, сегодня цена упала до 89,12. В беседе с Pravda.Ru экономист, бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, член экспертного совета в Общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский объяснил, чего ждать от "качелей" на валютном рынке и надолго ли они.
Как подчеркнул экономист, развитие валютного рынка всецело зависит от последних событий в мире.
Лавровский подчеркнул, что на фоне введения санкций против России, встревожены не только российские экономисты, но и мир в целом. По словам члена экспертного сообщества, ограничения опасны и для Евросоюза, поэтому сейчас иностранные политики балансируют на грани "умеренного" давления.
"Россия не отвечала до сих пор на экономические угрозы и на экономические шаги со стороны Запада. Это не значит, что у нас нечем ответить. До сих пор мы в эту экономическую войну не ввязывались. Я думаю, что постараемся избежать этой экономической войны. Мы заинтересованы скорее в поддержании существующих торгово-экономических отношений и в их каком-то развитии", — пояснил Лавровский.
При этом экономист подчеркнул, что "плоды" прошлых санкций ударили не только по курсу валют, но и финансовому положению Европы в целом. Россия вышла на импортозамещение, а Запад потерял миллиарды на торговле с Москвой.
Как подчеркнул экономист, для российской экономики от курса валют "ни холодно ни жарко". Импорт может стать дороже, но и экспорт в стране возрастёт.
"Гадать, будет валюта 90 или 100, или 80 — это гадание на кофейной гуще, оно ни к чему не приведёт. Катастрофы, я думаю, не будет никакой. Даже видно, что та сторона тоже испугана. Они боятся перестараться. Введение санкций против ДНР, ЛНР, честно говоря, это смешно. Потому что у них и так не было отношений ни с ЛНР, ни с ДНР. Они хотят запретить то, чего нет", — считает экономист.
Как подчеркнул собеседник, если ближайшие дни не случится "радикальных изменений" высокий курс валюты продержится с неделю и "устаканится".
"Мы на одном, может быть, немножко проиграем, на другом — немножко выиграем. И это подтверждается общеэкономическими показателями. У нас экономика, по крайней мере, не хуже себя ведёт, чем любая сравнимая с нами экономика по размерам. Я думаю, выживем как-нибудь с разным курсом. Для бюджета это выгодно, на самом деле", — резюмировал Лавровский.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.