Экономист Гаврилечко: Украина может не возвращать долги благодаря "вторжению РФ"

Украине можно перестать выплачивать долги иностранным государствам из-за нависшей над ней угрозы "вторжения России". Такое мнение высказал украинский аналитик Юрий Гаврилечко.

В материале для сайте "Главред" специалист рассказал, что США предложили Украине гарантийный кредит в размере до 1 миллиарда долларов для того, чтобы сохранить взаимодействие Киева с Международным валютным фондом (МВФ).

"То есть это по сути — гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят", — пояснил Гаврилечко.

Экономист считает, что новый кредит негативно отразится на положении Украины, потому что он идёт не на развитие экономики, а на обслуживание внешнего долга, увеличив его объём.

Гаврилечко считает, что сегодня у Киева есть уникальный шанс решить эту проблему.

"Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина, — это, пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам", — написал экономист.

По его мнению, Киеву нужно просто объяснить Западным партнёрам свою неплатёжеспособность форс-мажором — угрозой "российского вторжения", которая мешает Украине выплачивать свои долги.

Ранее, 11 февраля, стало известно, что в ЕС было принято решение оказать Украине финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. До этого финансовую поддержку Киеву, направленную на укрепление экономики, оказали Франция и Дания, в размере 1,2 миллиарда евро и 22 миллионов евро соответственно.

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