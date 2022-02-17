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Автор Олег Артюков

Яснее ясного: ЕС призвал США заменить Россию в поставках газа

Экономика

В четверг Еврокомиссия опубликовала доклад "Торговля СПГ между ЕС и США". И в этом докладе вполне ясно заявлено — Евросоюз желает, чтобы Соединённые Штаты стали главным поставщиком газа в Европу. Сменив, таким образом, Россию.

Яснее ясного: ЕС призвал США заменить Россию в поставках газа

В докладе отмечается, что "в 2021 году экспорт СПГ (сжиженного природного газа) в ЕС был самым высоким по объёму, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро", сообщает РИА "Новости”.

А в первый месяц текущего года импорт СПГ достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров (стоимость — 4,1 миллиарда евро), подчёркивают в Еврокомиссии.

В Брюсселе рассчитывают, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере приведёт к тому, что именно США станут основными поставщиками природного газа. Вместо России, которая в настоящее время играет ведущую роль.

В документе также отмечается, что природный газ удовлетворяет 23% спроса на энергию в Евросоюзе. При этом 90% "голубого топлива" ЕС импортирует и эта доля в ближайшие годы будет только увеличиваться.

В общем, планы и цели Евросоюза заявлены вполне ясно. Какого-то сюрприза в этом нет. Многие политики Евросоюза считают, что рост цен на газ в Европе осенью-зимой вызваны тем, что Россия не обеспечила дополнительных поставок газа.

Стоит заметить в этой связи, что может продолжиться противодействие вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Собственно, высказываются предположения, что усилия, которые предпринимают США, дабы воспрепятствовать запуску газопровода направлены в первую очередь на то, чтобы американские компании могли значительно увеличить поставки СПГ в Европу.

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Автор: Олег Артюков
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