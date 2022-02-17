Силуанов рассказал про антисанкционный щит России

Возможные западные санкции, направленные против российской экономики, могут привести к резкому росту волатильности рынка, но Россия сумеет выдержать ограничения благодаря своим богатым резервам, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, санкции против российских банков были бы "неприятными”, но правительство позаботится о том, чтобы все депозиты в банках и все операции, в том числе в иностранной валюте, были защищены.

"Слава богу, у нас достаточно ликвидности на рынке форекс и достаточных валютных резервов”, — сказал Силуанов журналистам, добавив: " у нас есть финансовый щит в виде золотовалютных резервов, профицита бюджета и бюджетного правила, низкого долга”.

Министр отметил, что, если новые санкции будут направлены против российских энергетических компаний, Россия будет готова перенаправить свои поставки на другие рынки.

Заявления Силуанова прозвучали в тот момент, когда официальные лица США и Европы завершают разработку обширного пакета антироссийских санкций "за Украину", среди которых возможность отключения российской банковской системы от международного платежного механизма SWIFT.

Силуанов подчеркнул, что Россия сможет переключиться на другие финансовые системы, если будет отрезана от SWIFT. Кроме того, по его словам, возможные ограничения на покупку российского долга будут "неприятными, но не фатальными” для России, у которой на начало февраля было почти $635 млрд золотовалютных резервов.

Напомним, за последние семь лет российское правительство и ЦБ сократили зависимость страны от доллара США, вывели активы из Штатов и продали меньшую долю своего долга иностранцам. Россия перестраивает свои международные активы в пользу других валют и золота.

Международные рейтинговые агентства ранее заявляли, что финансовые резервы России позволят стране справиться с негативными последствиями санкций.

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