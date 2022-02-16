Европейские эксперты сообщили о многоуровневой защите России от санкций

С 2014 года Российская Федерация выстроила макроэкономическую систему защиты от западных санкций. К такому выводу пришли аналитики Венского института международных экономических исследований (WIIW).

В аналитической записке "Возможное российское вторжение на Украину, санкционные сценарии и вероятное экономическое воздействие на Россию, Украину и ЕС" они выделили ряд ключевых факторов, сообщает EurAsia Daily:

низкий внешний долг,

значительные бюджетные и золотовалютные резервы,

консервативная денежно-кредитная политика,

дедолларизация резервов Центробанка России,

политика импортозамещения в критических отраслях.

В среду министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае отключения России от SWIFT будут найдены другие способы передачи финансовой информации.

"По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто", — отметил Силуанов.

Но в случае такого развития события, "перейдём к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно", сказал министр.

СПФС — это система передачи финансовых сообщений, российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Центробанк поставил цель довести долю СПФС в рамках внутрироссийского трафика до 30 % к 2023 году.