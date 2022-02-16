Эксперт по виртуальной реальности поддержал введение налога для игровых платформ

Эксперт в вопросах виртуальной и дополненной реальности Сергей Картинцев в разговоре с Pravda.Ru оценил планы российских властей ввести "игровой налог" для таких компаний, как PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games, чтобы развивать отечественные продукты о русской истории и культуре.

"Если мы говорим про введение игрового налога для того, чтобы финансировать киберспорт и различные игры с патриотической направленностью, здесь это укладывается в самые успешные кейсы. Так, например, Dota 2 стала настолько популярной за счёт того, что там появились деньги, а деньги появились, потому что за участие в мировом рейтинге нужно платить. И часть этих средств идёт на формирование призового фонда. Таким образом создаются колоссальные призовые фонды, один из которых забрали наши ребята (команда Team Spirit. — Прим. ред.), выиграли 18 миллионов долларов", — объяснил специалист.

Он также отметил, что налог в пять процентов нельзя назвать большим. При этом собранные деньги позволят развивать локальные российские продукты, адаптировать международные, подчеркнул эксперт.

"Цены на игры больше поднимаются из-за того, что Россия требует уплаты налогов на нашей территории при продаже международными компаниями игр и любых цифровых продуктов, вплоть до сервисов компаний. Уже этот переход предлагается по-разному: иногда целиком делаются представительства, иногда 15%-й налог. Эти пять процентов будут, естественно, переложены на пользователей. Но это не сыграет ключевую роль, поскольку игры в РФ стоят дешевле, чем аналогичные продукты в Европе и США", — сказал Картинцев.

Ранее в СМИ писали, что российские власти планируют обязать платформы видеоигр PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games и других отдавать пять процентов от оборота нашей стране. Таким образом Москва хочет поддержать патриотические продукты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен