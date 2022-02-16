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Автор Евгения Васильева

Маркетолог одобрил запрет рекламы нарушителей закона "о приземлении" IT-компаний

Экономика

Маркетолог Николай Григорьев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление Роскомнадзора, который пригрозил IT-гигантам, игнорирующим закон "о приземлении", ограничить рекламу.

Маркетолог одобрил запрет рекламы нарушителей закона "о приземлении" IT-компаний

"Наше государство целенаправленно проводит политику суверенитета. Все компании, которые хотят здесь работать, должны иметь на этой территории свои представительства, они должны очень аккуратно обращаться с личными данными россиян и соответствующие сервера тоже здесь иметь. Потому что у нас есть закон "О защите личных данных". И это нормально, это правильно", — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что из-за пренебрежения к требованиям российского ведомства сайты некоторых корпораций уже заблокировали. Как отметил эксперт, в будущем подобную меру могут ввести и против других компаний, которые не воспринимают закон.

"Если вы на каком-то сайте покупали авиабилеты, бронировали номера в отеле, то вы свои личные данные отправляли на сервера. Вы отправляли ваше имя или, например, вашу информацию о кредитной или дебетовой карточке. Где персональные данные собирались, как они обрабатывались и в чьих интересах, насколько нас государство защищало в этой области — правильно поставленные вопросы. Хотите работать в нашей стране, если вам интересен российский рынок, будьте любезны следовать правилам", — заключил Григорьев.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что до конца февраля этого года ведомство объявит санкции против IT-гигантов, которые отказались исполнять закон "о приземлении". В первую очередь правоохранители ограничат рекламную деятельность корпораций-нарушителей, сказали в федеральной службе.

"В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идёт в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона "о приземлении", — сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, слова которого приводит ТАСС.

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Выступление Хинштейна по законопроекту О приземлении иностранных IT-компаний
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы россия вадим субботин
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