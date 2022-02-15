Возможность вхождения цифрового рубля в жизнь россиян оценил эксперт

Внедрение в РФ цифровой валюты в настоящее время находится на этапе намерений, заявил завкафедрой Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Быстров, комментируя Pravda.Ru сообщение о начале тестирования в стране платформы цифрового рубля.

"Это больше намерения на данном этапе, чем какой-то конкретный проект, который войдет вплотную в нашу жизнь, и будет существовать параллельно цифровая валюта", — сказал эксперт.

По его словам, говорить о перспективах цифрового рубля пока сложно из-за неопределённости нормативной базы.

"Для того, чтобы понимать перспективы, нужно понимать, какой нормативной базой смысл в этот цифровой рубль законодательно вкладывается… Нужно чётко понимать нормативную базу в области права, в области экономики и в области технологий", — пояснил Быстров.

Ранее Банк России сообщил о начале тестирования платформы цифрового рубля. По информации ЦБ РФ, участники рынка уже успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами.

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