Эксперт по энергетике Фролов раскритиковал идею Чубайса об углеродном налоге

Трансграничный углеродный налог может привести к увеличению стоимости электричества для граждан. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя идею спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса о введении платы за углеродные выбросы.

В беседе с "Радио 1" эксперт отметил, что этот вид налогов был принят летом 2021 года в Евросоюзе. Он предусматривает сбор средств с импортируемой на территорию ЕС продукции в виде электроэнергии, цемента, удобрений, металлургии.

"С тех продуктов, в которых велика доля электроэнергии при производстве либо самой электроэнергии", — пояснил Фролов.

Он напомнил, что в ЕС действуют углеродные сертификаты. За последний год они подорожали с 30 долларов за тонну до 95 долларов. По мнению специалиста, если подобная система будет внедрена в России, электроэнергия для конечных потребителей серьёзно подорожает.

Фролов убеждён: Чубайс стремится к копированию европейской системы и не думает о последствиях.

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