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Автор Владимир Васютченко

Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены

Экономика

Все операции с рублёвыми кошельками международной платёжной системы WebMoney прекращены с 11 февраля.

Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены

"В связи с отзывом лицензии у АО Банка "ККБ", гаранта и расчетного банка Системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны", — сообщается на сайте системы.

В сообщении говорится, что средства в кошельках, замороженные в настоящее время, выплатят участникам системы позднее. О порядке их выплаты будет объявлено дополнительно.

В Банке России причинами отзыва лицензии у "ККБ" назвали нарушения законодательства о банковской деятельности и противодействии отмыванию незаконных доходов.

"Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", — говорится в сообщении ЦБ.

При этом в WebMoney заявили, что ККБ действовал в строгом соответствии с российским законодательством, и назвали отзыв лицензии недружественным шагом ЦБ РФ.

"Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney", — говорится в сообщении.

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