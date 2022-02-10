Польша оказалась в неловкой ситуации из-за российского газа

Польша в 2021 году существенно увеличила закупки природного газа в России. При этом власти этой страны постоянно обвиняют "Газпром" в манипулировании на европейском рынке.

Своей стратегической целью власти Польши видят полное прекращение импорта природного газа из России. В Варшаве подчёркивают, что не намерены продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом", который истекает в нынешнем году. Кроме того, Польша является одним из самых последовательных критиков газопровода "Северный поток-2".

Однако всё это ни в коей мере не мешает польской газовой компании PGNiG увеличивать импорт из России. В 2021 года было куплено 10,579 млрд куб. м российского природного газа, что является максимальным показателем с 2016 года (тогда было получено 11,070 млрд куб. м). Рост по отношению к уровню 2020 года составил 9,4 процента.

В Польше подчёркивают намерение больше закупать сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году импорт СПГ тоже вырос — но только на два процента по сравнению с 2020 годом. А если точно: в 2019 году — 3,481 млрд куб. м, в 2020 году — 3,862 млрд куб. м, в 2021 году — 3,939 млрд куб. м.

"На протяжении нескольких лет мы последовательно ограничиваем импорт природного газа из России", — комментировал год назад председатель правления польского газового монополиста PGNiG Павел Маевский. В этом году ему будет сложнее сделать аналогичный комментарий, отмечает агентство "Интерфакс".

Стоит ещё отметить, что помимо увеличения импорта сжиженного природного газа Польша развивает добычу на шельфе Норвегии. Ради этого строится газопровод BalticPipe.

Согласно прогнозам PGNiG, в 2022 году на норвежском шельфе будет добыто 2,6 млрд куб. м. В 2023 году сама же польская компания прогнозирует сокращение добычи на шельфе до 2,4 млрд куб. м. При этом в следующем году Польша планирует обходиться уже без импорта российского газа.

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