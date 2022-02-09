"Мы больше не можем": в Норвегии заявили о пределе в поставках газа в ЕС

Норвегия не имеет возможностей для дополнительного увеличения поставок природного газа в Европу. Об этом заявил глава норвежской нефтегазовой группы Equinor Андерс Опедаль.

"Мы больше ничего не можем сделать. Норвегия уже работает на пределе мощностей", — сказал Опедаль в интервью агентству Bloomberg. На долю компании Equinor приходится более 20% поставляемого в Европу газа.

Стоит заметить, что Норвегия и Нидерланды являются крупными поставщиками энергоносителей. Основные поставки из этих государств идут в европейские страны. Однако в Норвегии и ранее заявляли, что работают на пределе своих возможностей (речь о поставках природного газа). А в Нидерландах постепенно сворачивают добычу на крупнейшем месторождении Гронинген из-за угрозы землетрясений. Да и исчерпание месторождений в Европе — проблема, о которой говорят уже не один год.

Между тем, в последние месяцы власти Евросоюза активизировали поиски поставщиков природного газа. Ставка делается в первую очередь на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Газ по трубопроводам европейские страны получают из североафриканских государств (Алжира в первую очередь), а также Азербайджана. Но они не могут сравниться с объёмами газа, которые по трубопроводам европейские государства получают из России.

Активность Евросоюза обусловлена опасениями, что Россия может блокировать поставки газа в результате санкций, которые в Брюсселе и других европейских столицах угрожают ввести в случае "вторжения на Украину". В Москве неоднократно опровергали домыслы о "вторжении", но в Евросоюзе даже в какой-то степени демонстративно продолжают искать, где взять дополнительные объёмы газа.

Впрочем, куда более важной причиной можно считать резкий рост цен на газ в Европе осенью и зимой. Сейчас речь идёт о том, что запасов в газовых хранилищах в Европе хватит на несколько недель. И газ откуда-то надо брать, чтобы хранилища заполнить к следующему сезону.

При этом европейские политики признают, что Россия выполняет контрактные обязательства. А с другой стороны, заявляют о том, что Россия могла бы сделать больше, обеспечив дополнительные поставки.