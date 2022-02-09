"Не за нас переживать надо": вероятность запрета СП - 2 прокомментировал Чижов

В интервью РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов дал ответ на волнующий многих вопрос: а что будет, если газопровод СП-2 всё же не будет введён в эксплуатацию.

По словам политика, это головная боль прежде всего властей Европы, ведь газ жизненно необходим потребителям в их странах. Что же касается России, то, как заявил Чижов, у неё есть план действий на случай такого сценария:

"Мы найдём, куда и как продать свой газ".

Напомним, ранее Евросоюз, который никак не сертифицирует работу "Северного потока-2", устами главы своей дипломатии упрекнул "Газпром" в нежелании наращивать объёмы поставляемого ему голубого топлива. На что тот же Чижов ответил, что российские поставщики и без того увеличили поставки, хотя никому ничего не должны сверх существующих контрактов.

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