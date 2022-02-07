За ненадобностью: Western Union прекратит переводы внутри России

Перевести деньги поредством сервиса Western Union россияне не смогут уже с апреля. Как заявили в компании, произойдёт это из-за низкого спроса на транзакции по стране.

При этом в сервисе подчеркнули, что международные переводы будут осуществляться в прежнем режиме.

"Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу", — пояснили в Western Union РБК.

По информации компании, осуществить перевод по России нельзя будет уже с 31 марта. Те клиенты, кто оформил услугу, но деньги "не дошли", смогут вернуть их в отделениях "Почты России". Кроме того, с 24 марта "урежут" лимит внутренних транзакций до 5 тысяч рублей.

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