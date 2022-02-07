Спрос на природный газ в Европе снизится уже в этом году, поскольку покупатели начнут отдавать предпочтение более дешевому углю.
Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в последнем выпуске ежеквартального отчёта о рынке газа.
По данным МЭА, спрос на газ на континенте в этом году снизится на 4% после роста более чем на 5% в прошлом году. По данным агентства, снижение будет частично обусловлено сокращением сжигания газа в энергетическом секторе, которое, как ожидается, сократится на 6%.
По данным международного агентства, важную роль в "частичном отказе от газа" сыграют "высокие цены на газ" и желание снизить расходы посредством замены голубого топлива на уголь.
"Исключительно высокие цены на газ и, как следствие, на электроэнергию нанесли ущерб потребителям, коммунальным службам и оптовым торговцам и, вероятно, окажут длительное негативное влияние помимо нынешней сезонной напряженности”, — предупредило агентство, добавив, что негативные последствия нехватки газа не ограничились Европой.
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