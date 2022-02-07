Европа начинает экономить: вместо газа будет уголь

Спрос на природный газ в Европе снизится уже в этом году, поскольку покупатели начнут отдавать предпочтение более дешевому углю.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в последнем выпуске ежеквартального отчёта о рынке газа.

По данным МЭА, спрос на газ на континенте в этом году снизится на 4% после роста более чем на 5% в прошлом году. По данным агентства, снижение будет частично обусловлено сокращением сжигания газа в энергетическом секторе, которое, как ожидается, сократится на 6%.

По данным международного агентства, важную роль в "частичном отказе от газа" сыграют "высокие цены на газ" и желание снизить расходы посредством замены голубого топлива на уголь.

"Исключительно высокие цены на газ и, как следствие, на электроэнергию нанесли ущерб потребителям, коммунальным службам и оптовым торговцам и, вероятно, окажут длительное негативное влияние помимо нынешней сезонной напряженности”, — предупредило агентство, добавив, что негативные последствия нехватки газа не ограничились Европой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен