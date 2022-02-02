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Автор Екатерина Широкова

Власова рассказала, как не ошибиться при выборе налогового режима в 2022 году

Экономика

Выбирая налоговый режим в текущем году, необходимо учитывать направление бизнеса, с которого предприниматель будет отчислять "дивиденды" в казну, пояснила адвокат Ольга Власова. Многие услышав слово "упрощёнка" отдают предпочтение именно такому режиму, однако, на деле не всё так просто.

Налоги
 

Как подчеркнула адвокат, в 2022 году на выбор у бизнесменов есть пять режимов оплаты налогов:

  • общая система — ОСНО,
  • патентная система — ПСН,
  • единый налог для сельхозпроизводителей — ЕСХН,
  • "упрощёнка" — УСН,
  • налог профессиональный доход — НПД.

Но прежде чем "сломя голову" выбирать, как кажется, более привлекательную систему налоговых взносов, Власова советует обратиться к специалистам.

"Поскольку выбор системы налогообложения — вещь серьёзная, которая может критичным образом сказаться на бизнесе, необходим ряд консультаций как с финансистами, так и с юристами, чтобы сделать правильный выбор", — рассказала Власова в беседе с ФАН.

К примеру, из названия ЕСХН понятно, что система налогообложения "заточена" под сельскохозяйственную деятельность. А если, к примеру, годовой доход фирмы менее 2,4 млн рублей, то "дешевле" перейти на систему профдохода.

Заслуженной популярностью среди бизнесменов пользуется упрощённый режим. Он позволяет не платить:

  • НДФЛ и НДС,
  • налог на прибыль для ООО,
  • налог на имущество (кроме офисной и торговой площади).

"Плюс "упрощёнку" можно совмещать с патентом. Патент обычно распространяется на определённый вид деятельности предпринимателя. То есть предприниматель может одни виды деятельности вести по УСН, другие же учитывать на патенте", — резюмировала адвокат.

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Автор: Екатерина Широкова
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