Выбирая налоговый режим в текущем году, необходимо учитывать направление бизнеса, с которого предприниматель будет отчислять "дивиденды" в казну, пояснила адвокат Ольга Власова. Многие услышав слово "упрощёнка" отдают предпочтение именно такому режиму, однако, на деле не всё так просто.
Как подчеркнула адвокат, в 2022 году на выбор у бизнесменов есть пять режимов оплаты налогов:
Но прежде чем "сломя голову" выбирать, как кажется, более привлекательную систему налоговых взносов, Власова советует обратиться к специалистам.
"Поскольку выбор системы налогообложения — вещь серьёзная, которая может критичным образом сказаться на бизнесе, необходим ряд консультаций как с финансистами, так и с юристами, чтобы сделать правильный выбор", — рассказала Власова в беседе с ФАН.
К примеру, из названия ЕСХН понятно, что система налогообложения "заточена" под сельскохозяйственную деятельность. А если, к примеру, годовой доход фирмы менее 2,4 млн рублей, то "дешевле" перейти на систему профдохода.
Заслуженной популярностью среди бизнесменов пользуется упрощённый режим. Он позволяет не платить:
"Плюс "упрощёнку" можно совмещать с патентом. Патент обычно распространяется на определённый вид деятельности предпринимателя. То есть предприниматель может одни виды деятельности вести по УСН, другие же учитывать на патенте", — резюмировала адвокат.
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