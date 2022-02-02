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Автор Екатерина Широкова

Финансист Кочетков посчитал, на сколько дешевеет рубль из-за геополитики

Экономика

Геополитические риски "давят" на курс рубля и мешают государственной валюте укрепиться, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Как подчеркнул эксперт, от самой России мало что зависит в сложившейся ситуации. 

Финансист Кочетков посчитал, на сколько дешевеет рубль из-за геополитики

Как подчеркнул аналитик, кроме геополитической ситуации, у российской валюты есть все факторы для укрепления: 

  • постепенная отмена коронавирусных ограничений, 
  • дефицит нефти у импортёров,
  • доходность ОФЗ выше инфляции,
  • высокая стоимость российских товаров на экспорт. 

Между тем "ложкой дёгтя" в благоприятной среде для укрепления рубля, являются постоянные угрозы санкций и торговых ограничений со стороны Запада. 

"Вечные попытки обложить РФ какими-либо санкциями создают для рубля негативный фон. Без этой составляющей рубль был бы на 15%-20% крепче", — пояснил Кочетков в беседе с "Праймом". 

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление российских финансистов о том, что доллар может перешагнуть отметку стоимости в 90 рублей за единицу. Во многом, по мнению аналитиков, такой "влёт" американской валюте может обеспечить ажиотаж вокруг ситуации на Украине. 

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"Курс рубля ослаблен по приказу США"
Автор: Екатерина Широкова
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