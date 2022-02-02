Финансист Кочетков посчитал, на сколько дешевеет рубль из-за геополитики

Геополитические риски "давят" на курс рубля и мешают государственной валюте укрепиться, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Как подчеркнул эксперт, от самой России мало что зависит в сложившейся ситуации.

Как подчеркнул аналитик, кроме геополитической ситуации, у российской валюты есть все факторы для укрепления:

постепенная отмена коронавирусных ограничений,

дефицит нефти у импортёров,

доходность ОФЗ выше инфляции,

высокая стоимость российских товаров на экспорт.

Между тем "ложкой дёгтя" в благоприятной среде для укрепления рубля, являются постоянные угрозы санкций и торговых ограничений со стороны Запада.

"Вечные попытки обложить РФ какими-либо санкциями создают для рубля негативный фон. Без этой составляющей рубль был бы на 15%-20% крепче", — пояснил Кочетков в беседе с "Праймом".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление российских финансистов о том, что доллар может перешагнуть отметку стоимости в 90 рублей за единицу. Во многом, по мнению аналитиков, такой "влёт" американской валюте может обеспечить ажиотаж вокруг ситуации на Украине.

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