Ставки по ипотеке у Сбербанка превысили 10%

С 1 февраля ставка по ипотеке Сбербанка на покупку готового и строящегося жилья составит 10,3%. Согласно информации на сайте банка, прежний показатель сохранится для семей с детьми и с господдержкой.

Так, для этих двух категорий, ипотечная ставка составит 4,7% и 5,8%.

Кроме ипотечной, также "подорожают" ряд займов:

кредит под залог недвижимости - с 9,9% до 10,9%,

кредит на покупку гаража или машиноместа - с 10,1% до 11,1%,

кредиту на строительство жилого дома с 9,9% до 10,6%,

ипотека для иностранцев - с 9,6% до 10,6%.

Таким образом, "кредитный шаг" составил 1 п. п.

Рефинансирование уже действующего ипотечного займа пока остаётся на прежнем уровне - 9,6% годовых.

Ранее Pravda.Ru цитировала опасения специалистов о том, что ставки по ипотеке могут подорожать на 21% к летнему сезону. По мнению риэлторов, обусловлено это тем, что стоимость недвижимости продолжает расти.

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