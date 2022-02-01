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Автор Екатерина Широкова

Ставки по ипотеке у Сбербанка превысили 10%

Экономика

С 1 февраля ставка по ипотеке Сбербанка на покупку готового и строящегося жилья составит 10,3%. Согласно информации на сайте банка, прежний показатель сохранится для семей с детьми и с господдержкой. 

Ставки по ипотеке у Сбербанка превысили 10%

Так, для этих двух категорий, ипотечная ставка составит 4,7% и 5,8%. 

Кроме ипотечной, также "подорожают" ряд займов

  • кредит под залог недвижимости - с 9,9% до 10,9%,
  • кредит на покупку гаража или машиноместа - с 10,1% до 11,1%,
  • кредиту на строительство жилого дома с 9,9% до 10,6%,
  • ипотека для иностранцев - с 9,6% до 10,6%. 

Таким образом, "кредитный шаг" составил 1 п. п.

Рефинансирование уже действующего ипотечного займа пока остаётся на прежнем уровне - 9,6% годовых.

Ранее Pravda.Ru цитировала опасения специалистов о том, что ставки по ипотеке могут подорожать на 21% к летнему сезону. По мнению риэлторов, обусловлено это тем, что стоимость недвижимости продолжает расти. 

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Автор: Екатерина Широкова
Темы ипотека сбербанк
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Ставки по ипотеке у Сбербанка превысили 10%
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