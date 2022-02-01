Финансист Коган рассказал, когда и почему доллар может "взлететь" до 90 рублей

Геополитика и цены на топливо в мире "качают" курсы валют. Как подчеркнул руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, цены на нефть пока не дают "обвалиться" рублю, однако, ситуация может измениться.

Как подчеркнул Коган, одним из факторов "качелей" на финансовом рынке, безусловно, является конфликтная ситуация на Украине. Если бы разногласий не было, то представить, что доллар достигнет отметки в 90 рублей за единицу, очень сложно.

"Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар", — пояснил финансист в беседе с "Праймом".

Однако эксперт подчеркнул, что если военная угроза приобретёт под собой реальную почву, то разговор будет совершено другим.

"Обвал рубля может случиться очень быстро, и здесь российскую валюту не спасёт даже максимальная с октября 2014 года цена на нефть", — резюмировал Коган.

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