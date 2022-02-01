Страсти по российскому газу в Германии: нужен СП-2 или нет

По словам президента Союза промышленников Германии Зигфрида Руссвурма, экономика страны не должна полагаться на природный газ из спорного трубопровода Nord Stream 2.

"Германия нуждается в безопасном энергоснабжении. Но это не зависит от одного трубопровода, даже от Северного потока 2", -сказал президент Федеральной ассоциации немецкой промышленности (BDI) в интервью N-TV.

Руссвурм не отрицает того факта, что заменить российский газ — а его доля в Германии более 50% — "нелегко", но настаивает, что именно сейчас "самое время это сделать":

"Германия всегда, по моей оценке, не слишком зависела от российских поставок энергоносителей. Хотя Россия до сих пор всегда поставляла, даже этой зимой. И получение газа в основном оттуда было не игрой в вабанк, а надежным и дешевым решением. Однако теперь возникает вопрос о более сильном распределении импорта".

С промышленником согласны немногие

Согласно данным Федерального агентства наук о Земле и сырьевых товаров (BGR), отмечает N-TV, в 2020 году Россия поставляла в Германию

более 50% природного газа,

45% каменного угля.

"Энергетическое сырье такого масштаба невозможно заменить в краткосрочной перспективе, — сказал газете эксперт по энергетике BGR Мартин Пейн. — Быстро и полностью заменить позицию России на рынке угля, газа и нефти крайне сложно или невозможно".

Аналогичным образом рассуждает Хубертус Бардт, руководитель научного отдела Института экономики Германии (IW Кельн):

" Возможности замены газа другими энергоносителями ограничены. Это возможно в лучшем случае в небольших долях производства электроэнергии".

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