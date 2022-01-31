В Брюсселе нашли ещё один повод для придирок к "Северному потоку-2". По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, этот проект не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию.
"Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", — заявил Домбровскис. Сообщил об этом еврочиновник в ходе визита на Украину. Газотранспортная система которой, судя по всему, таких же вопросов у Еврокомиссии не вызывает.
Евросоюз решил стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объём выбросов равен нулю) к середине века, для этого ему придётся перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Кроме того, ему потребуются триллионы евро инвестиций, отмечают РИА "Новости".
В настоящее время процесс сертификации газопровода приостановлен. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии заявило о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода. Оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG 26 января зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Однако регулятор заявляет, что не получил необходимых документов.
При этом первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом в октябре, вторую — в декабре. Так что газопровод готов к скорейшему запуску.
Стоит заметить, что после сертификации в Германии этот процесс будет продолжен в Еврокомиссии. Запретить запуск газопровода ЕК не имеет права. Зато может затормозить процесс на несколько месяцев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.