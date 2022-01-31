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Автор Олег Артюков

В ЕС нашли ещё один повод придраться к "Северному потоку-2"

Экономика

В Брюсселе нашли ещё один повод для придирок к "Северному потоку-2". По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, этот проект не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию.

В ЕС нашли ещё один повод придраться к "Северному потоку-2"

"Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", — заявил Домбровскис. Сообщил об этом еврочиновник в ходе визита на Украину. Газотранспортная система которой, судя по всему, таких же вопросов у Еврокомиссии не вызывает.

Евросоюз решил стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объём выбросов равен нулю) к середине века, для этого ему придётся перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Кроме того, ему потребуются триллионы евро инвестиций, отмечают РИА "Новости".

В настоящее время процесс сертификации газопровода приостановлен. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии заявило о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода. Оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG 26 января зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Однако регулятор заявляет, что не получил необходимых документов.

При этом первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом в октябре, вторую — в декабре. Так что газопровод готов к скорейшему запуску.

Стоит заметить, что после сертификации в Германии этот процесс будет продолжен в Еврокомиссии. Запретить запуск газопровода ЕК не имеет права. Зато может затормозить процесс на несколько месяцев.

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Автор: Олег Артюков
Темы северный поток-2
Новости
В ЕС нашли ещё один повод придраться к "Северному потоку-2"
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