Киберэксперт заявил о появлении крипторублей в 2022 году

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал о внедрении российской криптовалюты. По его словам, цифровой рубль появится в 2022 году и станет значимым инструментом российской политики.

"Мы будем свидетелями введения первых крипторублей разных стран... С созданием цифровых денег вокруг них будут создавать военно-политические финансовые союзы", ― приводит RT слова Масаловича рассказал Масалович.

Первым финаносвым союзом на основе крипторубля станет финансовое объединение вокруг ОДКБ, считает эксперт. Кроме того, будет укреплятся сотрудничество с Китаем. В частности, космическая станция на Луне будет оплачиваться цифровой валютой.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует запретить использование криптовалют в России.

Президент Владимир Путин призвал Центробанк и правительство отрегулировать законодательство в области обращения криптовалют.