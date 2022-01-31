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Автор Артём Пермяков

Киберэксперт заявил о появлении крипторублей в 2022 году

Экономика

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал о внедрении российской криптовалюты. По его словам, цифровой рубль появится в 2022 году и станет значимым инструментом российской политики.

Киберэксперт заявил о появлении крипторублей в 2022 году

"Мы будем свидетелями введения первых крипторублей разных стран... С созданием цифровых денег вокруг них будут создавать военно-политические финансовые союзы", ― приводит RT слова Масаловича рассказал Масалович.

Первым финаносвым союзом на основе крипторубля станет финансовое объединение вокруг ОДКБ, считает эксперт. Кроме того, будет укреплятся сотрудничество с Китаем. В частности, космическая станция на Луне будет оплачиваться цифровой валютой.

  • Ранее сообщалось, что Центробанк планирует запретить использование криптовалют в России.
  • Президент Владимир Путин призвал Центробанк и правительство отрегулировать законодательство в области обращения криптовалют.

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Автор: Артём Пермяков
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