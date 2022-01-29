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Автор Светлана Нерадовская

Welt: шансы найти замену РФ в качестве поставщика топлива ничтожны

Экономика

Заменить Россию в качестве поставщика топлива в Германию в короткие сроки будет крайне сложно, если не невозможно. Об этом написало издание Welt, которое привело данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).

Welt: шансы найти замену РФ в качестве поставщика топлива ничтожны

"Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно", — сообщил Мартин Пайн, аналитик BGR.

Институт назвал объёмы поставляемого Россией в Германию топлива. Речь идёт о более 50% импорта газа, 45% угля и 34% нефти.

Опасения своего коллеги разделяет сотрудник Института немецкой экономики в Кёльне Хубертус Бардт, который заявил, что заменить природный газ другими видами топлива для отопления и работы предприятий на данный момент невозможно.

Ранее в газете Washington Post появилась информация, что США уже активно ищут, кем заменить Россию в качестве поставщика газа в Европу в случае эскалации на Украине, и, как следствие, прекращении транзита российского газа через эту страну. Администрация США считает, что ей удастся обеспечить Европу топливом из альтернативных источников на оставшуюся часть отопительного сезона.

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Немецкий эксперт: «Германии никогда не избавиться от топлива из России»
Автор: Светлана Нерадовская
Темы нефть россия германия
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Welt: шансы найти замену РФ в качестве поставщика топлива ничтожны
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