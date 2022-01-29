Экономист предсказал дальнейший рост мировых цен на нефть

Преподаватель РАНХиГС, экономит Владислав Гинько выразил свои опасения по поводу увеличения стоимости фьючерса Brent за апрель. В первый раз за последние восемь лет, с октября 2014 года на торгах лондонской биржи ICE стоимость его цена перевалила за отметку $90 за баррель.

В разговоре с RT эксперт заявил, что рост цены на нефть продолжится, достигнув порога в $100.

Он подчеркнул, что этот прогноз уже не подлежит сомнению.

"Я бы сказал, что $100 — это уже решённая величина. Сейчас покупаются контракты ценой уже от $100 до $150. Покупая такие контракты, инвесторы закладывают сценарий на ближайшие месяцы. Настроения такие на рынке есть", — сказал Гинько.

По мнению специалиста, небывалый рост цен на нефть — это настоящий провал политики властей США и лично Джо Байдена.

Гинько напомнил о "беспрецедентных попытках" США, которые они предприняли, чтобы уменьшить цены на нефть на мировом рынке.

"Они выпустили стратегические запасы нефти, договорились с рядом стран. На рынки поступили большие объёмы нефти. Всё дело в том, что для администрации Байдена это напрямую цена на бензин. Для них любая цена нефти выше $83 уже считается неприемлемой", — пояснил экономист.

Он указал, что в планах США было снизить цены на нефть до $65, однако они потерпели поражение.

Ранее на торгах лондонской биржи стоимость нефть Brent впервые с осени 2014 года перевалила за отметку $90 за баррель.

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