В Подмосковье медики, которые приведут новых специалистов, получат допвыплаты

В Подмосковье запустили программу "Приведу друга". Теперь медики смогут получать единоразовые выплаты за новых сотрудников, привлечённых в систему здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время ежегодного обращения в Московской областной думе.

По его словам, медработник, пригласивший на работу другого специалиста, получит премию в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от своего оклада. Также он напомнил, что в 2021 году для врачей была введена новая мера поддержки — выделение земли для строительства дома. Этой мерой воспользовались уже 315 человек, передают "Вести Подмосковья".

В ходе выступления Воробьёв подчеркнул: в 2022 году в Подмосковье начнут работать восемь новых поликлиник. В Солнечногорске, Видном и Кашире откроют три станции скорой помощи.

Губернатор отметил важность внедрения IP-телефонии, благодаря которой ни один звонок в медучреждение не теряется.

"Наша задача — предпринять новаторские умные решения, чтобы человек мог и записаться в поликлинику, и попасть к узкому специалисту. Мы делаем акценты на усилении первичного звена", — сказал Воробьёв.

Он добавил, что в 2021 году в больницы закупили 9 тысяч единиц нового оборудования.

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