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Автор Юлия Миленина

Аналитик Мильчакова объяснила, каких изменений стоит ожидать от курса валют

Экономика

Замглавы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова объяснила, как изменится курс евро и доллара в ближайшее время.

Аналитик Мильчакова объяснила, каких изменений стоит ожидать от курса валют

В интервью RT эксперт пояснила, что на следующей неделе возможны сильные колебания обеих иностранных валют. Так, доллар, скорее всего, покажет колебания по отношению к рублю в рамках 77-80 рублей, евро — 86-89 рублей.

Как отметила Мильчакова, курс начнёт меняться из-за геополитической обстановки и новостях о возможных санкциях.

"Рублю будут оказывать поддержку высокие цены на нефть… Если будет сильная коррекция цен на нефть вниз, это будет негативным фактором для рубля", — сказала специалист.

Она также добавила, что 2 февраля запланирована встреча министров государств-членов ОПЕК+.

Мильчакова подчеркнула: если во время встречи не примут решение о "более радикальном увеличении добычи нефти", то на этом рынке ситуация не изменится, что станет фактором в поддержку рубля.

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Автор: Юлия Миленина
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