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Автор Ольга Лебедева

У компании-оператора СП-2 появилась "дочка" в Германии

Экономика

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", объявила, что создала дочернюю компанию в Германии. И эта новая компания — Gas for Europe GmbH — отвечает требованиям сертификации Федерального сетевого агентства страны.

У компании-оператора СП-2 появилась "дочка" в Германии

"Gas for Europe GmbH будет эксплуатировать 54-километровый участок газопровода в территориальных водах Германии и наземные объекты муниципалитета Лубмин в качестве "независимого оператора транспортной системы в соответствии с немецким законом Об управлении энергией", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Nord Stream 2 AG.

В свою очередь Федеральное сетевое агентство в ответ на запрос РИА Новости заявило, что на данный момент не может "предсказать, когда процедура сертификации может быть возобновлена", добавив, что процесс будет приостановлен до тех пор, пока активы и средства не будут переданы новому немецкому филиалу Nord Stream 2 AG и агентство не проверит документацию.

Напомним, в ноябре прошлого года немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации швейцарской Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода.

"После тщательного изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 может быть принята во внимание только в том случае, если оператор юридически организован в соответствии с немецким законодательством", — отметили в ведомстве.

В декабре глава российской энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер объявил, что второй трубопровод "Северный поток-2" завершён, наполнен газом и готов к эксплуатации.

Nord Stream 2 способен перевозить 55 миллиардов кубометров газа в год и является самым длинным в мире трубопроводом, проходящим под морем. Его длина — 1234 км.

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"Это экономический нонсенс": раскрыта тайна окупаемости "Северного потока-2"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы германия северный поток-2
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