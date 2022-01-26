Вице-канцлер ФРГ Хабек: любые санкции против РФ затронут Германию

Любые санкции, которые могут быть введены против России, так или иначе повредят немецкой экономике. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны Роберт Хабек во время выступления на брифинге в Берлине.

Хабек признал, что ситуация на границе с Украиной остаётся сложной и опасной, и он не берётся делать прогнозы относительно её дальнейшего развития.

Как пишет РИА Новости, вице-канцлер ФРГ напомнил, что немецкие власти в лице министра иностранных дел Анналены Бербок и канцлера Олафа Шольца допускают принятие "всех мер", если этого потребует меняющаяся ситуация. При этом Хабек подчеркнул, что руководство Германии делает всё, что в его силах, чтобы подобные меры не были приняты.

"Правительство ФРГ предпринимает все усилия, делает все, что в наших силах, чтобы до этого не дошло… Если санкции будут, были бы введены, то нет таких, которые бы не затронули в том числе немецкую экономику", — ответил Хабек, когда его спросили о возможных санкциях, которые могли бы быть введены по отношению к России.

Также 26 января в кабмине ФРГ Россию назвали важным торговым партнёром, хотя и не союзником. Такое заявление на брифинге сделал Штеффен Хебештрайт, официальный представитель немецкого правительства.

По его словам, хоть РФ и не является союзником Германии, который бы "разделял её политические ценности, признание демократии, верховенство закона и прав человека", она остаётся её важным торговым партнёром, с которым ФРГ поддерживает тесный контакт по разного рода вопросам, и не только экономическим.

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