Британия: если введём санкции против России - разоримся на газе

Правительство Британии опасается, что возможные западные санкции против России из-за ситуации на Украине приведут к сокращению поставок российского газа в Европу.

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, в британском кабинете министров рассчитывают, что в случае введения санкций Россия сможет использовать свои природные ресурсы в качестве оружия и ограничить поставки газа.

Согласно источникам таблоида, на специально созванном совещании, члены правительства пытались оценить влияние сокращения поставок на Великобританию. По их мнению, хотя непосредственной угрозы нехватки газа не существует, конфликт приведет к росту цен на топливо до нового рекордного уровня.

"Хотя, в отличие от других стран, Великобритания практически не импортирует российский газ напрямую, но Лондон также подвержен риску роста оптовых цен, что было бы серьезной проблемой, если бы Россия продолжала ограничивать предложение", — цитирует газета слова своего источника.

По данным The Times,

около половины газа, поступающего на британский рынок, добывается у берегов Северного моря,

около трети импортируется из Норвегии,

остальное — это поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые, как в Великобритании опасаются, тоже значительно подорожают.

Великобритания получила менее 3% своего газа из России в 2020 году, тогда как доля Германии в поставках составляет около 40%, а Швеция и Финляндия почти полностью зависят от него.

В Европейском союзе ранее уже предупреждали, что Европа скоро столкнётся с необычно высокими ценами на энергоносители из-за геополитической ситуации, но всё равно западные страны рассматривают возможность введения санкций против России из-за предполагаемого вторжения страны на Украину.

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