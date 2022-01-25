EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Британия: если введём санкции против России - разоримся на газе

Экономика

Правительство Британии опасается, что возможные западные санкции против России из-за ситуации на Украине приведут к сокращению поставок российского газа в Европу.

Британия: если введём санкции против России - разоримся на газе

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, в британском кабинете министров рассчитывают, что в случае введения санкций Россия сможет использовать свои природные ресурсы в качестве оружия и ограничить поставки газа.

Согласно источникам таблоида, на специально созванном совещании, члены правительства пытались оценить влияние сокращения поставок на Великобританию. По их мнению, хотя непосредственной угрозы нехватки газа не существует, конфликт приведет к росту цен на топливо до нового рекордного уровня.

"Хотя, в отличие от других стран, Великобритания практически не импортирует российский газ напрямую, но Лондон также подвержен риску роста оптовых цен, что было бы серьезной проблемой, если бы Россия продолжала ограничивать предложение", — цитирует газета слова своего источника.

По данным The Times,

  • около половины газа, поступающего на британский рынок, добывается у берегов Северного моря,
  • около трети импортируется из Норвегии,
  • остальное — это поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые, как в Великобритании опасаются, тоже значительно подорожают.

Великобритания получила менее 3% своего газа из России в 2020 году, тогда как доля Германии в поставках составляет около 40%, а Швеция и Финляндия почти полностью зависят от него.

В Европейском союзе ранее уже предупреждали, что Европа скоро столкнётся с необычно высокими ценами на энергоносители из-за геополитической ситуации, но всё равно западные страны рассматривают возможность введения санкций против России из-за предполагаемого вторжения страны на Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Санду заморозит Молдавию
Автор: Ольга Лебедева
Темы европа великобритания
Новости
Британия: если введём санкции против России - разоримся на газе
Рубль падает по мере нарастания напряженности в Украине
Набарро из ВОЗ: Новые варианты COVID не за горами
AFP: Париж знает, как помирить Москву и Киев. И намерен пробовать
Евросоюз прольёт на Украину золотой дождь
Боррель призвал ЕС и НАТО не допустить "нервного срыва" из-за Украины
Пентагон раскрыл количество солдат, готовых ринуться в бой в Европе
Продуктовые карточки: реальная помощь или гвоздь в доске позора?
Экономист: правительство РФ хочет заработать денег на неграмотности населения
Пентагон: Россия не собирается идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины
Последние материалы
Набарро из ВОЗ: Новые варианты COVID не за горами
AFP: Париж знает, как помирить Москву и Киев. И намерен пробовать
Евросоюз прольёт на Украину золотой дождь
Боррель призвал ЕС и НАТО не допустить "нервного срыва" из-за Украины
Пентагон раскрыл количество солдат, готовых ринуться в бой в Европе
Продуктовые карточки: реальная помощь или гвоздь в доске позора?
Экономист: правительство РФ хочет заработать денег на неграмотности населения
Пентагон: Россия не собирается идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины
Терапевт рассказала о разных проявлениях постковида
Секретарь СНБО Украины: нет оснований думать о вторжении России
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова Ирина Гусакова Женщины Афганистана: "Норвегия нас предала" Ирина Гусакова Усам Оздемиров Спасут ли природоподобные технологии от ресурсной катастрофы? Усам Оздемиров
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Мир. Новости мира
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
The Times: британцы задумались о последствиях санкций против России
Мир. Новости мира
The Times: британцы задумались о последствиях санкций против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников