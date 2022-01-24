Радослав Сикорский: "Газпром" мастерски обыграл Польшу

И вновь с комментарием о текущей обстановке выступил бывший министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат Радослав Сикорский. На этот раз он он уделил внимание ситуации с поставками энергоносителей, где Польша традиционно отводит себе важную роль.

Так вот, по мнению экс-министра, российская компания "Газпром" взяла верх над польскими предприятиями. За последние четыре года из-за подъема спотовых цен на газ Польша потеряла четыре миллиарда долларов. И в этом виноват польский нефтегазовый концерн PGNiG, объяснил ситуацию Сикорский в интервью изданию Biznes Alert (перевод "ИноСМИ").

По его словам, хотя топливо для частных потребителей Варшава берет из внутренних источников, промышленность вынуждена использовать импортные ресурсы.

"Мы хотели, чтобы цены в долгосрочных договорах снизились, а наши коллеги из "Права и справедливости" (правящая ныне партия в Польше — Ред.) отправились в казино и решили сыграть на газовых котировках. Они играли на снижение спотовых цен, а те взлетели в стратосферу. Ценовая формула была изменена с мыслью, что спотовые цены всегда будут ниже, но рынок этого не гарантировал. Экс-премьер Вальдемар Павляк говорит, что в течение 18 месяцев на изменении ценовой формулы мы потеряли уже четыре миллиарда долларов. Такой подарок Польский нефтегазовый концерн (PGNiG) преподнес Путину", — считает Радослав Сикорский.

"Когда людей хоть на государственный конный завод, хоть в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG, а расплачиваться приходится польским предпринимателям и потребителям", — заявил бывший министр иностранных дел.

Кроме того, Радослав Сикорский, комментируя ситуацию с "Северным потоком-2", обвинил Москву в использовании "энергетической удавки" против Украины и Германии, а также пренебрежении интересами стран Восточной Европы ради собственной выгоды.

Здесь, разумеется, возникает ряд вопросов. Во-первых, если это польские политики решили сыграть на газовых котировках, то причём здесь президент России? Во-вторых, а страны Восточной Европы готовы поступиться своей выгодой в случае чего, дабы учесть интересы России? Почему Радослав Сикорский полагает, что Россия кому-то что-то должна?