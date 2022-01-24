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Автор Игорь Рябов

Экономист Николаев оценил налогообложение вкладов россиян менее 1 млн рублей

Экономика

Экономист, глава направления стратегического и макроэкономического анализа в компании "ФБК Грант Торнтон" Игорь Николаев прокомментировал Pravda.Ru новость РБК о том, что налог на вклады от миллиона рублей распространят на россиян с депозитами от 700 тысяч рублей.

Экономист Николаев оценил налогообложение вкладов россиян менее 1 млн рублей

"Ничего хорошего здесь нет. Потому что мы знаем динамику по реальным располагаемым доходам населения. Только в 2021 году какой-то осязаемый рост был у этого показателя и то только на фоне низкой базы 2020 года. Поэтому если люди будут ещё платить налоги со вкладов меньше 1 млн, то это понизит доходы населения", — заявил Николаев.

Если эта мера будет реализована, то уровень жизни россиян снизится, отметил экономист.

"Надо учитывать, что государство много не получит с этих вкладов. Если это фискальная мера, то особого эффекта государство не получит. С точки зрения уровня жизни людей то, конечно, это плохая мера", — сказал собеседник издания.

Ранее РБК сообщил, что налог на вклады свыше одного миллиона рублей может распространиться и на граждан с меньшими сбережениями. Его вынуждены будут заплатить граждане с депозитами от 700 тысяч рублей, если они заработали более 42,5 тысячи рублей на процентах.

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