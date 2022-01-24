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Автор Екатерина Широкова

Экономист Бабин рассказал, почему от Запада зависит рост рубля

Экономика

Укрепление российского рубля на международной экономической арене во многом зависит от геополитической ситуации, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По словам экономиста, государственная валюта начнёт расти в условиях "инвестиционной безопасности".

Экономист Бабин рассказал, почему от Запада зависит рост рубля

Как отметил Бабин, курс рубля продолжает верно и неуклонно падать по отношению к доллару. В начале ноября доллар стоил 71,09 рубля, а в конце января — почти 77 рублей.

"Как минимум, инвесторы должны убедиться, что вероятность военной эскалации текущей ситуации в любом виде и масштабе настолько мала, что ее можно не рассматривать в качестве одного из реалистичных сценариев развития событий, пусть и самого пессимистичного", — цитирует эксперта "Прайм".

Бабин отметил, что немалую роль в укреплении российского рубля и играют цены на нефть. Так, по его словам, по котировкам может ударить ухудшение денежно-кредитных условий и стать триггером для замедление глобальной экономики и сырьевого спроса.

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Почему власти выгоден слабый рубль
Автор: Екатерина Широкова
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