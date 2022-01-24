Укрепление российского рубля на международной экономической арене во многом зависит от геополитической ситуации, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По словам экономиста, государственная валюта начнёт расти в условиях "инвестиционной безопасности".
Как отметил Бабин, курс рубля продолжает верно и неуклонно падать по отношению к доллару. В начале ноября доллар стоил 71,09 рубля, а в конце января — почти 77 рублей.
"Как минимум, инвесторы должны убедиться, что вероятность военной эскалации текущей ситуации в любом виде и масштабе настолько мала, что ее можно не рассматривать в качестве одного из реалистичных сценариев развития событий, пусть и самого пессимистичного", — цитирует эксперта "Прайм".
Бабин отметил, что немалую роль в укреплении российского рубля и играют цены на нефть. Так, по его словам, по котировкам может ударить ухудшение денежно-кредитных условий и стать триггером для замедление глобальной экономики и сырьевого спроса.
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