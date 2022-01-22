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Автор Светлана Нерадовская

Bloomberg: США ищут замену России на газовом рынке Европы

Экономика

США обсуждают с Катаром возможности поставок газа на европейский рынок в том случае, если поставки топлива из России туда будут прекращены из-за "войны" с Украиной. Такую информацию предоставило агентство Bloomberg, которое ссылается на свои источники.

Bloomberg: США ищут замену России на газовом рынке Европы

С целью обсуждения деталей возможной газовой сделки президент США Джо Байден планирует встречу с эмиром Катаром шейхом Тамимом бен Хамадой Аль Тани в Вашингтоне до конца января.

Как утверждает Bloomberg, власти США хотят таким образом успокоить своих европейских партнёров, которые озабочены вопросом отапливания своих домов в холода, полагая, что эта проблема станет очень острой в случае "вторжения России" на Украину.

О готовящемся полномасштабном наступлении РФ на территорию Украину западные СМИ говорят уже несколько месяцев. В Кремле много раз заявляли, что никто никуда вторгаться не собирается.

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Автор: Светлана Нерадовская
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