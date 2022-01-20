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Автор Олег Артюков

"Ограничения России наносят серьёзный ущерб": ЕС начал ещё один спор с РФ в ВТО

Экономика

Во Всемирной торговой организации началось ещё одно разбирательство, инициированное Еврокомиссией от имени Евросоюза против России. Речь идёт об экспортных ограничениях по некоторым видам материалов, введённых российскими властями.

"Ограничения России наносят серьёзный ущерб": ЕС начал ещё один спор с РФ в ВТО

Дело в том, что правительство РФ повысило на 2022 года до заградительного уровня ставки пошлин по отдельным видам лесоматериалов. Эти меры направлены на ограничение вывоза необработанной древесины

В Еврокомиссии уверяют, что Россия повысила экспортные пошли до 80 процентов. Тогда как, согласно обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация в рамках ВТО, этот показатель не должен превышать 13-15 процентов, утверждают еврочиновники.

Ещё одна претензия — РФ сократила количество пограничных пунктов для экспорта лесоматериалов в Евросоюз с более чем тридцати до одного.

"Ограничения со стороны России наносят серьёзный ущерб лесопромышленности ЕС, которая зависит от поставок материалов из России, а также создают значительную неопределенность на мировом рынке лесоматериалов", — отмечается в релизе Еврокомиссии, который цитирует РИА "Новости".

Первый этап разбирательства предполагает консультации между сторонами, то есть Еврокомиссией и Россией. На это отводится 60 дней. Если соглашения достичь не удаётся, то тогда созывается арбитражная группа. Разбирательство могут занять несколько лет.

Напомним, что в рамках ВТО уже создана одна такая группа по разбирательству между Еврокомиссией и Российской Федерацией. В Брюсселе недовольны тем, что Россия ограничивает участие компаний из Евросоюза в госзакупках и проводит политику импортозамещения.

Российский рынок госзакупок в Еврокомиссии оценивают в 290 млрд евро. Стоит подчеркнуть, что речь не идёт о каких-либо санкциях или выплатах. Но окончательное решение по итогам разбирательств является обязательным для исполнения.

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Автор: Олег Артюков
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