"Ограничения России наносят серьёзный ущерб": ЕС начал ещё один спор с РФ в ВТО

Во Всемирной торговой организации началось ещё одно разбирательство, инициированное Еврокомиссией от имени Евросоюза против России. Речь идёт об экспортных ограничениях по некоторым видам материалов, введённых российскими властями.

Дело в том, что правительство РФ повысило на 2022 года до заградительного уровня ставки пошлин по отдельным видам лесоматериалов. Эти меры направлены на ограничение вывоза необработанной древесины.

В Еврокомиссии уверяют, что Россия повысила экспортные пошли до 80 процентов. Тогда как, согласно обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация в рамках ВТО, этот показатель не должен превышать 13-15 процентов, утверждают еврочиновники.

Ещё одна претензия — РФ сократила количество пограничных пунктов для экспорта лесоматериалов в Евросоюз с более чем тридцати до одного.

"Ограничения со стороны России наносят серьёзный ущерб лесопромышленности ЕС, которая зависит от поставок материалов из России, а также создают значительную неопределенность на мировом рынке лесоматериалов", — отмечается в релизе Еврокомиссии, который цитирует РИА "Новости".

Первый этап разбирательства предполагает консультации между сторонами, то есть Еврокомиссией и Россией. На это отводится 60 дней. Если соглашения достичь не удаётся, то тогда созывается арбитражная группа. Разбирательство могут занять несколько лет.

Напомним, что в рамках ВТО уже создана одна такая группа по разбирательству между Еврокомиссией и Российской Федерацией. В Брюсселе недовольны тем, что Россия ограничивает участие компаний из Евросоюза в госзакупках и проводит политику импортозамещения.

Российский рынок госзакупок в Еврокомиссии оценивают в 290 млрд евро. Стоит подчеркнуть, что речь не идёт о каких-либо санкциях или выплатах. Но окончательное решение по итогам разбирательств является обязательным для исполнения.