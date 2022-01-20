Эксперт BRICS объяснил, почему Россия не боится отключения от SWIFT

В случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины власти США могут отключить российские банки от системы SWIFT. Об этом заявила в своем выступлении пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По мнению эксперта по платежным системам, члена делового совета BRICS Алексея Казарцева технически это сделать возможно без особых проблем, но для России отключение не будет критическим. Об этом сообщает Общественная Cлужба Новостей.

Казарцев объяснил, что SWIFT представляет собой электронную почту, которая пересылает сообщения между банками. В ней участвуют множество банков, хотя это далеко не единственная система в мире. У нее есть аналоги в Китае, а в России это Центробанк.

По словам эксперта, в результате отключения России от SWIFT просядут внешнеторговые операции. Меньше их не станет, но они будут идти с затруднением какое-то время.

Эксперт также заметил, что ранее от SWIFT отключили Иран. Однако его объемы экспорта и импорта в итоге только выросли. Корреляция здесь есть только с ценами на нефть.

Казарцев допустил, что отключение России от SWIFT может повлечь даже некоторые положительные моменты. Например, сейчас наша нефть торгуется на биржах Лондона и Нью-Йорка. Но альтернативой может быть торговля за юани, поскольку у России есть собственная нефтяная биржа, созданная "Роснефтью". Нефтью она должна торговать за рубли, но пока дела идут не слишком хорошо, заключил собеседник ОСН.

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