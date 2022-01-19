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Автор Ольга Лебедева

Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян

Экономика

Как рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, всего за пару дней счета примерно 40 миллионов россиян уменьшились из-за падения котировок на Московской бирже.

Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян

В интервью Радио 1 экономист пояснил, что причиной обвала биржевого индекса стали сложности, с которыми сейчас на международной арене столкнулась Россия:

"Российский рынок зависим от иностранных инвестиций. Доля зарубежного капитала в торгах — процентов 40. Поэтому мы — заложники геополитики. И напряжённость в отношениях с Западом, ожидание новых санкций сыграли свою роль", — сказал Разуваев.

По его словам, говорить о перспективах на текущий момент сложно, поскольку зависят они от того, как будет развиваться внешнеполитическая ситуация.

А ещё финаналитик предупредил:

"Российский рынок ценных бумаг, вполне вероятно, в скором времени может тряхнуть — на подходе валютный кризис в Турции".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Вчера утром, 19 января, индекс Московской биржи рухнул на 1,22%, продолжив падение, которое началось несколько дней назад.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы александр разуваев
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