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Автор Игорь Рябов

Эксперт Громов назвал причины роста стоимости нефти Brent до 88 долларов

Экономика

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов оценил для Pravda.Ru рост стоимости нефти марки Brent до 88 долларов за баррель.

Эксперт Громов назвал причины роста стоимости нефти Brent до 88 долларов

"Несмотря на распространение нового штамма коронавируса, экономика продолжает восстанавливаться во всём мире. Ей требуются большие объёмы нефти. На этом фоне у инвесторов возникают риски со стороны предложения. Мы видим, что нет прогресса по иранской ядерной сделке. В ближайшее время не следует ожидать появления дополнительных объёмов нефти на рынке со стороны Ирана, что, конечно, подталкивает мировые цены на нефть", — заявил Громов.

Собеседник издания озвучил ещё одну причину роста цен на "чёрное золото".

"Причина — это общий рост геополитической напряжённости в мире, который, в том числе, связан с усилившимся напряжением во взаимоотношениях России, США и НАТО. Рынок не знает, к чему приведёт усиление геополитического соперничества со странами НАТО. И поэтому в условиях такой геополитической напряжённости это также стимулирует рост цен вверх", — отметил Громов.

Ранее на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте выросла на 1,76% и достигла 88 долларов за баррель. В последний раз "чёрное золото" этой марки торговалось за такую цену в октябре 2014 года.

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