В Госдуме оценили идею отменить налог с продажи унаследованной недвижимости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов оценил идею депутата Евгения Фёдорова по освобождению от уплаты налога на доход с продажи унаследованной недвижимости.

В интервью RT парламентарий заявил, что предложение действительно стоит проанализировать, но нужно предусмотреть дифференциацию получателей наследства по доходам. По мнению Щапова, послабления следует ввести лишь для некоторых категорий россиян.

"Такие послабления нет смысла делать для состоятельных граждан: для них уплата коммуналки не является проблемой", — сказал Щапов.

Однако малоимущих жителей РФ, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, можно освободить от соответствующего налога, заключил депутат Госдумы.

Ранее Фёдоров выступил с инициативой отменить налог с продажи унаследованной недвижимости в РФ. Он считает, что наследники сталкиваются с различными трудностями из-за этой нормы, ведь, как правило, изначально планируют передачу полученного имущества.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.