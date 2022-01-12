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Автор Игорь Рябов

Эксперт Тарасов рассказал, какие факторы подстегнут рост цен в 2022 году

Экономика

Управляющий партнёр "К5 Инвестиционная группа", член федерального политсовета Партии Роста Дмитрий Тарасов заявил, что в 2022 году темпы роста реальных цен неприятно удивят граждан России.

Эксперт Тарасов рассказал, какие факторы подстегнут рост цен в 2022 году

По словам Тарасова, россияне не верят данным по инфляции, которые приводят Центробанк и Росстат. Эксперт убеждён, что причина роста цен заключается в распределительной плановой экономике, где наблюдается гигантское участие правительства (около 75%).

Тарасов считает, что скачок инфляции произошёл после выплат бюджетникам.

"Бюджетная сфера ведь ничего не производит, они "услуги населению" оказывают. А раз так, то на тот же объём продуктов давит уже большая денежная масса на руках населения. Вот вам и инфляция. Всё просто, — сказал Тарасов в беседе с NEWS.ru.

Причём влияние на инфляцию окажет и увеличение минимального размера оплаты труда, который вырастет на 8,6% с января 2022 года. Тарасов убеждён, что инфляция окажется выше этого показателя — от 10 до 15%.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%.

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Рост цен на продукты превысил прогнозы. Но товары не только дорожают, но и становятся меньше
Автор: Игорь Рябов
Темы дмитрий тарасов
Новости
Эксперт Тарасов рассказал, какие факторы подстегнут рост цен в 2022 году
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